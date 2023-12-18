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Татарстан наращивает сотрудничество с Кыргызстаном и странами СНГ

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- Виктория Гунгер
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Татарстан активно реализует совместные проекты с Кыргызстаном и странами СНГ. В 2022 году товарооборот Республики Татарстан со странами Содружества вырос на 15%. В 2023 году также ожидается значительный рост, сообщает Торгпредставительство РФ в КР.

По их словам, один из самых знаменитых автозаводов республики – ПАО "КамАЗ", за последние годы им организовано производство в ближнем зарубежье:

. "Кроме того, развивается сеть дилерских центров в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. При этом в самом Татарстане получают образование большое количество иностранных студентов. В 2024 году в Республике Татарстан пройдет большое количество международных мероприятий, в частности: "Игры будущего", форум "Россия – исламский мир", саммит БРИКС", - отметили в Торгпредстве.

Это шанс вывести взаимовыгодное сотрудничество между Татарстаном и Кыргызстаном на новый уровень.


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URL: https://www.vb.kg/434206
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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