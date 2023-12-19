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ГКНБ предотвратил поставку синтетических наркотиков на сумму 15 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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Пресечен канал международной наркогруппировки и изъяты наркотические средства "мефедрон" в количестве 2 кг 800гр. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны члены международной наркогруппировки.

Так, на автотрассе "КПП Ак-Жол автодорожный – г.Бишкек" вблиз с. Константиновка Аламединского района Чуйской области, были задержаны двое иностранных граждан "С.А.Р." 11.08.1993 г.р. и "К.М.Б.", 02.08.1992 г.р., с наркотическими средствами синтетического происхождения "мефедрон" общим весом 2 кг 800 гр. Рыночная цена за 1 гр. данного вещества составляет 6000 сомов стоимость изъятого наркогруза на территории КР составляет около 15 млн сомов или 168 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282 ч.2 п.3 УК КР "незаконное изготовление, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере".

Вышеуказанные задержанные иностранные лица водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов данного наркоканала, а также ведется активная работа в данном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/434213
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Чуйская область
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