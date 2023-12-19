При поддержке Российско-кыргызского фонда развития в городе Шопоков построят завод по производству стеклопакетов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Проект реализуется ОсОО "Гласслэнд компани", которая уже производит около 300 тысяч квадратных метров стеклопакетов в год.

Реализация проекта позволит увеличить этот показатель почти вдвое и не только заместить импортные изделия, но и отправлять отечественную продукцию на экспорт.

Строительство нового завода начнется весной 2024-го, а начало его работы планируется к концу того же года.

На строительные работы Российско-Кыргызский Фонд развития выделил $5,3 миллиона. "Без РКФР проект был бы невозможен.

Благодаря Фонду мы построим предприятие, где будут работать 600 человек. Мы перевезем в новое здание свое производство, наладим изготовление крупноформатных стеклопакетов, будем выпускать окна из алюминиевых и ПВХ-профилей", – сообщил директор ОсОО "Гласслэнд компани" Бакытбек Алимов.

Председатель правления РКФР Артем Новиков отметил, что Фонд сотрудничает с этой компанией с 2020 года.

Ранее ей предоставлено льготное финансирование на приобретение автоматизированной линии по производству стеклопакетов архитектурного назначения.

"Уверен, что новый этап нашего сотрудничества позволит развить достигнутые успехи в области импортозамещения и промышленности", – отметил он.