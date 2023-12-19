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Парень обманул бишкекчанку на 90 тысяч сомов, обещая изготовить мебель

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Парень обманул бишкекчанку на 90 тысяч сомов, обещая изготовить мебель. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 8 декабря в милицию обратилась гражданка М.М. с просьбой принять меры в отношении гражданина А.М., который обманным путем под предлогом изготовлении мебели завладел денежными средствами в сумме 90 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.М. 2000 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/434215
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек
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