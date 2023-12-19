На Иссык-Куле мужчина ворвался в дом, угрожая ножом забрал 10 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 15-декабря в милицию обратилась 38-летняя жительница города Чолпон-Аты. В своем заявлении она указала, что в этот день находилась на съемной квартире с двумя несовершеннолетними детьми. Примерно в 20.00 часов ночи в жилое помещение ворвался мужчина в военном камуфляже и маске, а после чего угрожая ножом, завладел денежными средствами в размере десяти тысячи российских рублей и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК КР.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий был задержан 27-летний житель села Бает А.Ж., который на предварительном допросе дал признательные показания, который был водворен в ИВС.

В рамках возбужденного уголовного дела ведётся следствие.