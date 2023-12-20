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Российских депутатов обязали передвигаться на отечественных авто

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Депутатов российской Госдумы обязали передвигаться на отечественных авто начиная с 2024 года, передает СМИ.

Письмо с соответствующим указанием направил руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин в органы исполнительной власти регионов, которые представляют депутаты.

По данным российских СМИ, письмо было направлено еще осенью, по итогам совета нижней палаты, на котором было принято соответствующее решение. Помимо замены машин на отечественные в Москве, где депутаты работают большую часть времени, в Госдуме решили, что в своих избирательных округах парламентарии также должны использовать продукцию российского автопрома, пояснил собеседник.

Сама нижняя палата парламента не распоряжается автопарком в регионах. Им заведуют администрации, которые по заявке федерального депутата могут принять решение о предоставлении ему автомобиля, пояснили два парламентария.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России запретили сотрудникам центрального аппарата пользоваться смартфонами и планшетами марки Apple в служебных целях.


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URL: https://www.vb.kg/434222
Теги:
Россия, Депутат
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