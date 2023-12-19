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Пограничники задержали контрабанду скота и лошадей стоимостью 4 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали контрабанду скота и лошадей стоимостью 4 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 19 декабря во время несения службы в местности Ак-Там Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники заметили несколько неизвестных лиц, которые пытались перегнать через госграницу из Кыргызстана в Узбекистан стадо КРС и табун лошадей.

Увидев пограничников, неизвестные лица скрылись на территории Кыргызстана.

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали 57 голов крупнорогатого скота (КРС) и 41 лошадь.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования КРС и лошади до попытки перегона содержались на ферме у местного жителя.

В настоящее время ведутся поиски контрабандистов и их пособников, проводятся мероприятия по установлению хозяев КРС и лошадей.


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URL: https://www.vb.kg/434224
Теги:
Джалал-Абадская область, контрабанда, животные, Погранслужба
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