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В Тольятти управляющая компания майнила криптовалюту за счет жителей

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- Бакыт Стамов
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В России жители одного из домов ЖК "Солнечный" в Тольятти обнаружили в подвале майнинговую ферму. Предположительно, доход от нее получала управляющая компания, а люди исправно оплачивали расходы на отопление и электричество, сообщает "Известия".

По словам местной жительницы, люди нашли в группе "ВКонтакте" пост о том, что жильцы соседнего дома обнаружили в своем подвале майнинговую ферму. После этого они также решили проверить, нет ли такого же оборудования в их подвале.

"Мы спустились в подвал и обнаружили, что там есть закрытое на замок помещение, о котором никто ничего не знал. В том году [2022] этого помещения не было. Мы заглянули в щель, просунули телефон, сняли на видео и увидели, что там действительно стоит что-то очень похожее на майнинговую ферму, и у нас отсутствует отопление", - сказала собеседница "Известий".

Ранее, 2 июня, сообщалось, что в Иркутске на проспекте Маршала Жукова была обнаружена нелегальная криптоферма, расположенная в трансформаторной подстанции. Сотрудники энергосбытовой компании пожаловались в полицию на завышенные показатели потребления электричества в микрорайоне Солнечный. В один из дворов прибыли правоохранители, сотрудники прокуратуры и энергетики. Они услышали характерный шум в трансформаторной будке, а спустя время время обнаружили внутри помещения около 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

По предварительным данным, майнеры самовольно подключились к электросетям и совершали незаконные действия под видом предоставления электроэнергии потребителям. Ущерб составил почти 900 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием").

Собеседница добавила, что температура в их квартирах на данный момент составляет примерно 16–18 градусов с учетом того, что сейчас уже зимний период.

Жительница одного из домов ЖК "Солнечный" также рассказала, что люди обратились с заявлениями в полицию и прокуратуру, однако полицейским не удалось проникнуть в закрытое подвальное помещение.

По слухам, продолжила она, управляющая компания хочет обанкротиться и в настоящее время подала соответствующие документы.

Жители боятся, что эта компания закроется, поскольку все долги останутся на них, а отключить оборудование от общедомовых коммуникаций просто так нельзя, поскольку в этом деле нужен грамотный квалифицированный инженер.


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URL: https://www.vb.kg/434227
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