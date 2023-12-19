Только посмотрите, сколько новогодних предложений приготовил О!

С приближением Нового года стремительно пустеют прилавки с мобильной техникой, что легко объяснимо – новый смартфон как обычно в топе рейтинга самых желанных подарков. Чтобы избавить себя от суеты и траты времени в длинных предновогодних очередях, загляните в магазины O!Store.

Новогодние акции в O!Store

при покупке смартфонов Vivo каждый покупатель получает гарантированный подарок. Это может быть пауэрбанк, смарт-часы, наушники TWS AirPods, свитшот, смартфон, Яндекс станцию мини или даже ноутбук; на все смартфоны Infinix действует праздничная скидка -24%, а каждый покупатель может выбрать себе подарок на сумму скидки; каждые пятницу, субботу и воскресенье вплоть до Нового года при покупке двух аксессуаров, третий вы получите в подарок!

Все смартфоны можно оформить в рассрочку без первоначального взноса и переплат. Срок действия акции и количество товара ограничено. Заказать бесплатную доставку смартфона по Бишкеку и узнать подробнее обо всех акциях можно на сайте ostore.kg и по телефону 0705 007 000.

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