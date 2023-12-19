Депутат: Каким образом арестанты вышли из одной камеры и зашли в другую?

В убийстве "Дөө-Чынгыза" было такое, что вышли из одной камеры, зашли в другую, сказала депутат Динара Ашимова 19 декабря на заседании комитета Жогорку Кенеша.

"Кто отвечает за это? Как может контингент передвигаться по камерам? Вы проверяли?" - спросила она.

Первый заместитель начальника Службы исполнения наказаний Кемель Садыков ответил, что по этому факту было возбуждено уголовное дело. "Дело находится на рассмотрении суда. Там статьи убийство, злоупотребление должностным положением", - ответил он.

"Был ли наказан начальник СИЗО?" - спросила Ашимова.

По словам Садыкова, был наказан заместитель начальника. Начальник СИЗО был в отпуске в то время.

"А разве начальник сам должен сидеть и проверять по камерам?" - спросила депутат.

"Я понимаю ваш вопрос. Мы не можем давать оценку следствию", - ответил он.

По мнению Ашимовой, в системе СИН наблюдается многолетняя коррупция.

"А ваш доклад - это просто мониторинг. Вся коррупция у вас. Какая у вас проводится работа, расскажите конкретно. В каждом СИЗО, когда родственники хотят передать еду, начинается коррупция. Также вы берете деньги, когда распределяете по камерам. Расскажите, какая работа проводится на практике. И в СИЗО сидят люди: и преступники, и те, кто позже может быть оправдан. Есть камеры с нечеловеческими условиями. Что вы делаете, чтобы в камерах был порядок? У вас есть хорошо прописанные инструкции, которые не исполняются" - сказала депутат.

Садыков признал, что есть проблемы, нельзя сказать, что проявлений коррупции нет.

"Систематическая коррупция", - сказала Ашимова.

Садыков возразил: "Я не могу согласиться, что систематическая коррупция. Есть проявления".

"Если происходит убийство человека, а начальник не отвечает… Значит, вы согласны, чтобы так происходило", - сказала депутат.

Подсудимыми по делу об убийстве Чынгыза Джумагулова проходят более 10 человек, трое из которых проходят обвиняемыми в другом эпизоде.

В процессе участвовали шесть заключенных СИЗО-1:

- Шукуров Данияр Насрединович, 1989 года рождения;

- Сапарбеков Санжар Адылбекович, 1980 года рождения;

- Кубанычбеков Эрнис Кубанычбекович, 1995 года рождения;

- Замирбеков Мухаммед Замирбекович, 1993 года рождения;

- Биримкулов Сыймык Жолдошбекович, 2000 года рождения;

- Асанбек уулу Доронбек, 1996 года рождения.

Также работники СИЗО-1:

- Турусбек Джусупов

- Туратбек Айталиев

- Алтымыш уулу Майрамбек

- Бакыт Джунушалиев.

Один из фигурантов дела Сыймык Биримкулов проходит обвиняемым в другом убийстве, которое произошло во время кражи. В отношении него и еще троих человек Аламединский районный суд вынес приговор, который в дальнейшем был обжалован в Чуйский областной суд и дело отправили на пересмотр в первую инстанцию. В свою очередь Аламединский райсуд направил дело в Октябрьский райсуд и оба убийства объединили в одно судебное производство.

Источник: akipress