Конгресс Женщин Кыргызстана отмечает юбилей - 30-летие со дня образования

Самый что называется плодотворный и креативный возраст. За прошедшее время конгрессу удалось преодолеть много сложностей и препятствий, чтобы сформироваться в мощную женскую организацию – авторитетную и известную практически во всех странах мира. Сегодня она объединяет более полумиллиона кыргызстанок разного социального положения, возрастов и профессий.

О том, как создавался этот женский союз, с какими сложностями сталкиваются кыргызстанки в своей деятельности и как мужчины отнеслись к появлению в стране такой многочисленной и влиятельной организации, в интервью vb.kg рассказала его бессменный руководитель – президент конгресса Замира Акбагышева.

Замира Акбагышевна, как вообще возникла идея создания вашей организации?

- К ее созданию подтолкнул развал СССР в 1991 году, который кардинально изменил жизнь жителей бывшего Советского Союза. Человеку, жившему в СССР, было очень сложно осознать и принять распад великой страны, да еще и переход к такому, как тогда считалось, "ненавистному" капитализму. Люди потеряли бесплатную медицину и образование, стабильную работу да практически все социально-экономические блага. Крупнейшие заводы, институты закрывались, совхозы и колхозы разваливались. Мы столкнулись с совершенно новым явлением – безработицей, и, как следствие, люди оказались без средств к существованию. Самое же главное - многие потеряли не только работу, а веру в будущее. Непредсказуемость была во всем. Одним словом, депрессивное было время.

И в первую очередь все эти проблемы обрушились на женщин. И пока мужчины пытались найти работу, которая прежде всего отвечала бы их профессиональным навыкам, опыту и образованию, женщины – и научные сотрудники, и работницы разных госпредприятий, и учителя, чтобы как-то выжить, прокормить семьи, начали челночить. Привозили дешевую одежду из Турции, Китая, продавали ее на наших рынках и в России.

Не у всех, конечно, получалось. Челночный бизнес, бывало, разорял семьи вконец. Женщинам нечем было отдавать взятые в долг под большие проценты деньги. На этой почве случались и суициды, рушились семьи, страдали дети. Многие отчаявшиеся женщины приходили к нам, в Республиканский женсовет, со слезами просили совета, помощи. И надо было что-то делать, чтобы не бросать их на произвол судьбы. Как заместитель председателя женсовета я предложила объединить в одну организацию небольшие и слабые женские группы, которые создавали активистки, чтобы вместе держаться наплаву. Шел тяжелый 1993 год. Меня поддержали. Свою организацию мы назвали на учредительном съезде Конгрессом женщин Кыргызстана, который был изначально призван объединить сильных и волевых кыргызстанок, чтобы помочь остальным подругам встать на ноги, повысить их роль и значимость в независимом Кыргызстане, защищать их интересы и права.

Кстати, а почему подобного мужского сообщества не существует?

- А в нем нет необходимости! В 90-е, несмотря на то, что женщины наравне с мужчинами несли все тяготы развала бывшей страны, им не давали возможности развернуться. Политический и экономический олимп заняли мужчины, которые, казалось бы, были выходцами из бывшего Союза, и знали, что роли женщин в обществе в то время уделялось много внимания, по крайней мере, их права и интересы всегда учитывались. Но в 90-е нас, мягко говоря, отодвинули. Не ошибусь, если скажу, что едва ли не половина наших мужчин до сих пор убеждена, что прекрасному полу больше подходит по старинке заниматься домом, создавать пространство и уютную атмосферу, вдохновлять мужчину на достижение целей. Хотя в современной жизни эта роль стремительно трансформируется.

И наш конгресс бросил вызов сильному полу, мы ринулись, образно говоря, покорять политический олимп, наивно полагая, что чем больше женщин будет в правительстве, парламенте, в других госструктурах, тем быстрее и целенаправленнее будут приниматься решения с учетом наших интересов. Неимоверно трудный путь наверх со слезами разочарования из-за мужской несправедливости занял довольно продолжительное время. Хотя и не без побед: число кыргызстанок-лидеров в структурах власти увеличилось.

Но на положении женщин в стране это особо не повлияло. В конце концов к нам пришло понимание, что прежде всего женщинам надо дать финансовую самостоятельность. Голос женщины в семье, согласитесь, слышен, когда в ее руках есть деньги. И, как показывает жизнь, мы выбрали правильное направление.

Женское предпринимательство?

- Совершенно верно. Предпринимательство – прямой путь к финансовой независимости, а деньги дают свободу, уверенность в себе и в своем будущем, возможность самореализации. Конгресс женщин начал с образования своих соотечественниц. На курсах лекторы рассказывали им о рыночной экономике, о том, как правильно составить бизнес-план, получить кредит в банке. Приглашали донорские организации, их представители рассказывали, чем они могут помочь, как участвовать в их проектах. Открыли в разных регионах пункты бесплатной юридической помощи. Все это сильно поддержало кыргызстанок. Полученные знания помогли им начать свой малый бизнес. И успешно.

Мы первыми в стране начали создавать бизнес-инкубаторы, посмотрели, как они работают в Польше, Германии, и открыли свои в разных регионах. Правительство и губернаторы нас поддержали. Это действительно эффективная модель развития малого и среднего бизнеса, используемая почти во всех странах мира. Сейчас бизнес-инкубаторы превратились в предприятия, которыми успешно руководят женщины.

Более того, Конгресс женщин Кыргызской Республики считается лидером Всемирной женской бизнес-инкубации. Кыргызстан в лице нашей организации в свое время даже получил право на проведение исследований по проблемам бизнес-инкубаторов в нескольких странах мира на пяти континентах. Причем именно мы выиграли конкурс Всемирного банка на проведение такого исследования. Заявки на участие в программе подавали представители Китая, Филиппин, Турции, Казахстана и США.

Не без гордости могу сказать, что условия для появления известного за пределами страны бренда одежды "Сделано в Кыргызстане" заложила, в том числе и наша организация. В бизнес-инкубации тогда открылось много швейных цехов.

Конгресс и сейчас поддерживает это направление?

- Да, при поддержке посла Китая в КР, госпожи Ду Дэвэнь и Всекитайской федерации женщин в августе 2021 года мы открыли хорошо оснащенный учебный швейный центр, который сегодня помогает многим молодым женщинам встать на ноги, обрести очень востребованную профессию и тем самым, считаю, мы поддерживаем швейную отрасль в нашей стране. Желающих обучаться швейному мастерству всегда много, поскольку полученные в центре навыки помогают девушкам и молодым женщинам получить хорошую работу. Конгресс заключил меморандумы о сотрудничестве с 80 швейными предприятиями. Это действительно очень удачный и нужный совместный проект нашего конгресса, посольства Китая и Всекитайской федерации женщин. Открытие центра состоялось в рамках бессрочного проекта "Образованная женщина – образованная страна".

Что это за проект?

-Как я уже сказала, сразу после создания конгресса мы занялись просвещением женщин. С учетом реалий времени мы давали женщинам знания по разным направлениям. Сегодня наряду с курсами по экономике, языку, очень востребованными оказались компьютерные курсы. Даже из регионов приезжали в Бишкек девушки и молодые женщины, чтобы научиться работать на компьютере. Полученные знания тоже открыли для большинства слушательниц курсов дорогу в профессию. И теперь конгресс организует такие курсы для жительниц в разных регионах. Основы компьютерной грамотности и языковое обучение прошли на сегодня около девяти тысяч человек. А многие из ныне известных в стране бизнес-леди получили первые знания по развитию своего дела на наших бизнес-курсах. Всего же их прошли 37200 человек. Несмотря на все сложности бизнеса, тысячи женщин-предпринимательниц добиваются успеха. И в этом, считаю, большой плюс нашей организации.

Безусловно, женщине в бизнесе нелегко: здесь доминирует опять же мужская половина. Хотя, как говорят, бизнес не имеет пола, ведь мужчины и женщины по закону равноправные игроки без гендерных преференций. Однако все не так однозначно и причем не только в нашей стране, но даже и в прогрессивной Европе. Но в конгрессменках есть замечательная и отличительная черта: они поддерживают друг друга, помогают новичкам проявить себя в предпринимательстве. В кыргызстанках уже нет той растерянности, неуверенности, какие были до создания конгресса.

И сегодня, как сказал и президент Садыр Жапаров, в нашей стране нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов. По мнению главы государства, знания, компетентность ответственность целеустремленность кыргызстанок вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений. А все преобразования в стране обречены на провал без участия женщин.

Не могу не процитировать слова Садыра Жапарова, которые нас еще больше вдохновили и воодушевили: "Никто не может заменить важнейшую функцию женщин – передачу новому поколению мировоззрения, языка, ценностей и норм кыргызского общества. Нам нужна модернизация и усиление роли женщин в обществе как института, формирующего ценности. Необходимы проекты по поддержке женщин".

Замира Акбагышевна – вы автор многотомной энциклопедии "Женщины Кыргызстана". К юбилею вышла уже восьмая книга. Как появилась идея взяться за перо?

- Наверное, каждодневное общение с нашими конгрессменками, такими разными по роду занятий, социальному положению, возрасту, национальности, но такими активными, деятельными. По сути, они ведь тоже творят историю страны. И наши книги – это история страны в женских лицах. Признаться, не ожидали, что издание будет пользоваться таким большим спросом в республике. Кандидатуры лучших и самых достойных представительниц женской половины определяют сами кыргызстанцы. Мы просим органы местной власти разных регионов обсудить и представить имена будущих героинь нашего издания, выбранных людьми. И все, о ком рассказали в этих восьми томах, действительно достойные дочери нашей страны, которым удается совмещать семейные хлопоты, которые, как ни крути, ложатся на наши плечи, с профессиональной деятельностью.

Считаю, что женских историй успеха должно быть больше - это важно для всей страны, это своего рода пример и для нынешнего поколения, и для подрастающего. Думается, и для самих героинь, их семей книги – это большое радостное событие в жизни.

Конгресс женщин Кыргызстана поддерживает отношения со многими женскими организациями разных стран…

- Почти с самого начала завязались очень крепкие связи с Всекитайской федерацией женщин. Члены нашего конгресса стали уже постоянными участницами Евразийского женского форума, который зарекомендовал себя как одна из самых авторитетных площадок для открытого, предметного диалога по развитию женского движения в мире. А также - трех женских форумов ШОС. Во время второго женского форума ШОС, который проходил в Бишкеке, Конгресс женщин был в числе координаторов этой масштабной встречи. Конгресс женщин является также активным членом Международной ассоциации предпринимателей. Складываются деловые отношения с подругами из Турции.

Женские организации разных стран объединяют одни цели. И вместе мы стали мощной движущей силой в развитии международных проектов для достижения целей устойчивого развития и формирования новых подходов к решению глобальных задач человечества. Именно женщины в современных условиях способны действовать высокоэффективно, их голос слышится все сильнее, их роль во многих сферах жизни и деятельности разных стран заметно возрастает. В этом есть заслуга и нашего Конгресса женщин.