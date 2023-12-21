Александр Кацев: Я против любой войны, однако меня обвиняли в русофобии

Для меня большая честь писать о таком многогранном человеке, как Александр Кацев. С ним можно вести увлекательные диалоги на различные темы. Он обладает глубокими знаниями по истории, литературе и других областях. Академик, профессор, публицист, эксперт в русской и кыргызской литературе, он руководил кафедрой Международной журналистики КРСУ. Среди его трудов есть учебники, словари и множество научных статей. Среди его заслуг – введение в научный обиход множества ранее неопубликованных, забытых или запрещенных произведений Николая Гоголя, Михаила Арцыбашева, Алексея Горького, Бориса Пильняка, Михаила Булгакова и других. Его работы охватывают различные аспекты, от фольклора до журналистики. Александр Кацев является одним из тех, кто активно развивал жанр памфлета в Кыргызстане. Он собрал большую коллекцию миниатюрных книг. Своими публикациями он внес существенный вклад в научное и культурное наследие.

Далее Александр Самуилович сам рассказывает о своем пройденном пути:

Подпольная литературная сцена в Кыргызстане

Александр Иванов, бывший помощником первого секретаря ЦК, был назначен редактором журнала "Литературный Кыргызстан". Он смело публиковал то, что было запрещено в Москве. Произведения, не опубликованные в журнале, находили свое место в столбах изданий "Вечернего Фрунзе" и "Комсомольца Киргизии".

Недавно меня пригласили в епархию, где утверждали, что опубликовали последнее произведение Гоголя. Я отреагировал, сказав, что это неправда, и предложил проверить информацию в Википедии под названием "Размышление о божественной литургии". Они убедились, что данное произведение было опубликовано мной в "Комсомольце Киргизии".

Против войны и русофобии

Недавно вышла в свет пятая миниатюрная книга, включающая 100 памфлетов. Этот жанр активно развивается в Кыргызстане. Памфлет - увлекательный жанр, позволяющий иронически взглянуть на действительность. В последнее время начали говорить, что я против войны. Это правда. Я против любой войны. Однако меня обвиняли в русофобии. Хочу заявить, что это не так.

Моя деятельность направлена на возрождение неопубликованных трудов выдающихся писателей, таких как Михаил Булгаков, Борис Пильняк, Николай Гоголь и многие другие. Через это я стремлюсь внести свой вклад в развитие русской литературы, предоставляя читателям возможность ознакомиться с неизвестными произведениями и обогатить литературное наследие.

Мантра уверенности: личностный рост студентов

В 2000 году я возглавил кафедру журналистики в КРСУ. Мой 50-летний педагогический опыт ориентирован на формирование уверенности в студентах и выделение их уникальности.

Важно проявлять любовь к студентам и вести диалог, а не ограничиваться монологами. В течение 23 лет я руководил кафедрой журналистики. Мне нравилось приносить на кафедру сухари и пить чай на посиделках. В начале лекции я просил студентов произнести вслух: "Я самый (ая) талантливый (ая), умный (ая)" и так далее, затем повернуться к соседу и сказать ему, что он самый лучший. Эта добрая мантра стала для них запоминающейся.

Мировое восприятие кыргызстанской культуры

В условиях многонациональной страны я создал "Словарь фольклора народов Кыргызстана", включивший в себя традиции 80 народов. Этот словарь получил признание даже за пределами страны, был переиздан в Англии. Моя цель - сохранение культурного наследия не только внутри страны, но и в глобальном контексте.

Вклад в мировое образование через Ютуб

Рад, что смог подготовить 16 лекций по Чингизу Айтматову для своего Ютуб-канала. Получаю положительные отклики от студентов по всему миру, от Австралии до Бразилии. Для меня важно, чтобы мои слова были услышаны, ведь именно для этого существуют журналисты. Получил интересную рецензию от одного из преподавателей, за что был благодарен. Мой Ютуб-канал - это моя форточка в мир, где я могу делиться знаниями. Максим Полетаев, известный кыргызстанский журналист, является моим оппонентом, и это важно, потому что диалог и сомнения делают нас сильнее. Мне позвонили из Алматы и попросили издать мои лекции, на что я согласился.

"Кошок" по Чингизу Айтматову: Творческий подход и символизм

Во время моей работы в Индии мы готовили спектакль по произведениям Айтматова. Я создал "Кошок" (плач) по Чингизу Айтматову, включив в него голоса всех положительных персонажей его произведений. Второй "Кошок" я написал в период конфликтов на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Моя обширная коллекция книг, состоящая из примерно 2 тысяч экземпляров, была передана Кыргызско- Российскому Славянскому университету.

"Тебе здесь не место". Феномен завершения аргументации

Когда аргументы в споре исчерпаны, начинаются фразы вроде "тебе здесь не место". К сожалению, уменьшается число людей, получающих высшее образование. Общественный деятель пытался мне объяснить, где я "должен" быть, но это, к сожалению, стало демагогией, превращенной в философию. В эпоху Советского Союза было 8 высших учебных заведений, а сегодня их уже 77. Где найти квалифицированных специалистов?

Страшно, когда малообразованные люди навязывают свои взгляды окружающим. Часто случается, что чиновники не занимают свои посты согласно своим заслугам. Передача опыта следующему поколению - это важный момент, и вопрос в том, какой именно опыт мы передаем. Поэтому образование и здравый смысл играют ключевую роль в формировании качественного общества.

От первых рецензий до благодарственных писем

Первое издание романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день" с автографом автора утверждает, что я был первым рецензентом этого произведения. Будучи школьником, получил автограф Евгения Евтушенко. Автор приключенческого романа "Два капитана" Вениамин Каверин выразил мне благодарность в письме за мои труды.

Роль Лилии Брик в судьбе Маяковского и Айтматова

Лилия Брик сыграла важную роль в судьбе двух выдающихся писателей: Владимира Маяковского и Чингиза Айтматова. Когда Айтматов не мог опубликовать "Жамилю" в Москве, он обратился за помощью к семье Бриков. Лилию повесть не вдохновила В это время из Парижа прилетела ее младшая сестра Эльза Триоле. Эльза перевела "Жамилю" на французский, а ее муж, поэт и прозаик, член Французской коммунистической партии тоже принял в этом непосредственное участие.

Курьезные ситуации в обсуждении личностей и мест

Сейчас активно обсуждается необходимость изучения кыргызского языка. Важно, чтобы учение языка направлялось на его освоение коренным населением, при этом имея ясное представление о том, для каких целей мы его изучаем. Это не только для того, чтобы спрашивать цены на товары на базаре или вести деловую переписку, но и для чтения художественной литературы на языке оригинала.

Интересный случай произошел, когда ко мне обратились журналисты радио для интервью о Тоголоке Молдо. Я рассказал, что его стихи блестяще перевел на русский Андрей Вознесенский, не знающий кыргызского языка, но чувствующий жанры кыргызского фольклора. Когда я предложил журналисткам спросить у прохожих, кто такой Тоголок Молдо, они ответили, что это просто улица. Попытки обвинить меня в непатриотизме были опровергнуты, когда через полчаса они пришли и признались, что получили ожидаемые ответы.

Второй случай произошел, когда человек, уехавший за границу лет 20 назад, спросил меня, почему библиотека имени Ленина стала именем Алыкула Осмонова. Я пошутил, объяснив, что Ленин - это партийная кличка, а настоящая фамилия - Осмонов. На мою иронию он искренне поблагодарил меня.

Романтическая история лектора и студентки

Одна из моих последних лекций была посвящена моей тете Евгении Кацевой. Моя мать Эсфирь прошла через сложные испытания жизни. Когда ее исключили из партии, она не хотела отдавать свой партбилет, и его вырвали его ее рук, после чего она упала в яму с известью.

Моя супруга, Лилия Кацева, была моей студенткой. Она попросила у меня ручку, а взамен отдала свое сердце, и более 50 лет мы вместе. Наш сын подарил нам троих замечательных внуков.