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На Иссык-Куле у местного жителя обнаружен арсенал боеприпасов

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На Иссык-Куле у местного жителя обнаружен арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в середине ноября оперативникам службы противодействия экстремизму и нелегальной миграции ОВД Ак-Суйского района поступила информация о том, что в районе неизвестный мужчина у себя дома незаконно хранит огнестрельные оружия и боеприпасы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК КР.

На днях было установлено лицо, фигурирующее в оперативной информации. Им оказался 47-летний житель села Ичке-Жергез по имени Д.Т. У него был проведен санкционированный обыск по месту жительства. В ходе обыска сотрудники милиции обнаружили и изъяли следующие предметы: 2 единицы нарезного огнестрельного оружия "ТОЗ-8", 10 патронов калибра 7.62, 10 патронов калибра 5.45, один штык-нож, одну учебную гранату, а также один мешок с растительностью, обладающей характерным запахом дикорастущей конопли. Предварительное взвешивание показало, что вес растительности составил 1 килограмм 250 граммов.

Назначены судебно-баллистическая и судебно-химическая экспертизы. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/434239
Теги:
Иссык-Кульская область, оружие
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