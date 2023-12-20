За отмывание преступных доходов Кольбаева задержан пасынок Данияра Усенова

По факту легализации преступных доходов кримавторитета Камчы Асанбека задержан сын экс-депутата Жогорку Кенеша КР М.А.М., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 222 УК КР (легализации (отмывание) преступных доходов).

По данным пресс-службы, судом Октябрьского района Бишкека в отношении него избрана мера пресечение в виде заключения под стражей с содержанием в учреждении СИН МЮ КР СИЗО-1.

"Установлено, что М.А.М., зная о преступной деятельности К.Асанбека и его окружения, зарегистрировал на свое имя бронированную автомашину "Лексус LX570" 2020 года выпуска, которой пользовались К.Асанбек и другие члены ОПГ.

Кроме того, М.А.М. состоял в близких семейных отношениях с К.Асанбеком, а также финансировал отдельные спортивные мероприятие проводимые со стороны членов ОПГ для молодежи и спортсменов.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, выявлено большое количества имущество принадлежащее М.А.М., в том числе выявлено 24 квартиры в г.Дубай (ОАЭ), расположенные в элитном районе "Бизнес Бэй" стоимостью более 4,5 млн. долларов США.

В настоящее время, ГКНБ КР продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению и возврату в доход государства имущества принадлежащего К.Асанбеку".

Отметим, по данным СМИ, речь идет о сыне экс-депутата парламента Динары Исаевой Азизе Мырзабекове. Динара Исаева была замужем за Усеновым Данияром Токтогуловичем (экс-премьер-министр Кыргызстана, находящийся в розыске)