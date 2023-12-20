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Глава Кабмина Акылбек Жапаров встретился с делегацией Европарламента

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с членами Европарламента во главе с сопредседателем межпарламентского комитета "Кыргызстан - Европейский Союз" депутатом Томасом Здеховски. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Во встрече также приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Лейла Лурова и Гулшаркан Култаева, Постоянный представитель Кыргызской Республики в ЕС посол Айдид Эркин и глава представительства Европейского Союза в Кыргызской Республике посол Мерилин Йозефсон.

Глава кабмина поздравил депутатов с успешным проведением 16-го заседания комитета парламентского сотрудничества "Кыргызстан – Европейский союз".

"Нас радует интенсивность в текущем году контактов с Европарламентом. Уверен, что итоги прошедшего в Бишкеке очередного заседания комитета по межпарламентскому сотрудничеству послужат дальнейшему укреплению наших традиционно дружественных и партнерских отношений с Европейским Союзом. Мы намерены и далее развивать и укреплять двустороннее и межрегиональное многоплановое взаимодействие с Евросоюзом, которое для нас имеет важное значение", - сказал он.

Акылбек Жапаров отметил важную роль встречи лидеров стран Центральной Азии и Европейского Союза, состоявшейся в начале июля текущего года в городе Чолпон-Ата, которая придала мощный импульс дальнейшему развитию всего спектра взаимоотношений между двумя регионами.

По итогам Чолпон-Атинского Саммита и по поручению лидеров стран ЦА и ЕС была разработана Дорожная карта по углублению сотрудничества, в которой отражены основные направления многопланового межрегионального сотрудничества на среднесрочную перспективу.

Глава Кабинета Министров рассказал о главных приоритетах государственной политики по развитию Кыргызстана на ближайшие пять лет. Он отметил, что страна обладает значительными гидроэнергетическими ресурсами, а также в области солнечной и ветряной энергетики, освоение которых способствует не только генерации экологически чистой электроэнергии, но и смягчает воздействие на изменение климата. Другим немаловажным сектором экономики является добыча редкоземельных металлов. В Кыргызской Республике имеется 17 критически важных металлов, интересующих Европейские стран, 10 из которых в очень больших объемах.

"В этой связи приглашаю через вас инвесторов и финансовые институты ваших стран к сотрудничеству для реализации проектов по строительству объектов возобновляемых источников энергии и других "зелёных" проектов", - сказал Акылбек Жапаров.

В свою очередь сопредседатель межпарламентского комитета "Кыргызстан - Европейский Союз", депутат Европарламента Томас Здеховски выразил признательность за гостеприимство и отметил успехи страны в развитии гражданского общества, обеспечении свобод и верховенства закона, экономических реформ и цифровизации.

Он подчеркнул, что Кыргызская Республика является важным партнером Евросоюза и выразил приверженность дальнейшему укреплению и углублению двусторонних отношений.


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URL: https://www.vb.kg/434246
Теги:
Акылбек Жапаров, Европейский союз, сотрудничество, Кыргызстан, Кабинет министров
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