Подписан указ президента по строительству объездной дороги вокруг Узгена

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству и обслуживанию объездной автомобильной дороги вокруг города Узген Ошской области Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в настоящее время наблюдается большая загруженность автомобильной дороги Бишкек – Ош, в том числе на участке, проходящем через город Узген Ошской области Кыргызской Республики. В связи с чем возникла необходимость строительства объездной автомобильной дороги вокруг города Узген.

Учитывая вышеизложенное, а также в целях развития сети автомобильных дорог Кыргызской Республики, разгрузки автодороги Бишкек – Ош на участке города Узген, улучшения дорожной инфраструктуры Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 4, 9, 10 Закона Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве" и статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Считать важнейшим направлением в совершенствовании дорожной инфраструктуры Кыргызской Республики строительство и обслуживание автомобильных дорог в рамках государственно-частного партнерства.

2. Национальному агентству по инвестициям при президенте Кыргызской Республики для эффективной реализации проекта по строительству и обслуживанию объездной автомобильной дороги вокруг города Узген провести работы по подготовке в установленном порядке документов, необходимых для реализации государственно-частного партнерства, и внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики.

3. Кабинету министров в срок до 30 января 2024 года принять соответствующие меры по проработке вопроса строительства объездной автомобильной дороги вокруг города Узген на основе государственно-частного партнерства.