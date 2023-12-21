Азербайджано-Кыргызский фонд развития начнет финансирование с 2024 года

Азербайджано-Кыргызский фонд развития начнет финансировать проекты в Кыргызстане со следующего года. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

По его словам, в течение 2023 года средства на реализацию и запуск проекта перечислялись на счета Национального банка Кыргызстана.

Вместе с тем глава Минэкономики отметил, что в этом году объем инвестиций, привлеченных в Кыргызстан по линии фондов развития, вырос на 50%.

"Если в прошлом году только один Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал 60 млн долларов, то в этом году, благодаря институтам поручительства Минфина и крупным проектам, объем инвестиций составил более 150 млн долларов. Кроме того, активизировались Узбекско-Кыргызский, Венгерско-Кыргызский фонды развития, также был создан фонд с ОАЭ", - добавил Амангельдиев.

Напомним, соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития было подписано во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан 11-12 октября 2022 года.

Он учрежден с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, модернизации и развитию промышленности, эффективному использованию и наращиванию экономического двустороннего сотрудничества.

Уставный капитал фонда - 25 млн долларов США. Финансирование полностью осуществляется азербайджанской стороной.