Погода
$ 89.05 - 89.50
€ 96.95 - 97.95

Азербайджано-Кыргызский фонд развития начнет финансирование с 2024 года

279  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Азербайджано-Кыргызский фонд развития начнет финансировать проекты в Кыргызстане со следующего года. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

По его словам, в течение 2023 года средства на реализацию и запуск проекта перечислялись на счета Национального банка Кыргызстана.

Вместе с тем глава Минэкономики отметил, что в этом году объем инвестиций, привлеченных в Кыргызстан по линии фондов развития, вырос на 50%.

"Если в прошлом году только один Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал 60 млн долларов, то в этом году, благодаря институтам поручительства Минфина и крупным проектам, объем инвестиций составил более 150 млн долларов. Кроме того, активизировались Узбекско-Кыргызский, Венгерско-Кыргызский фонды развития, также был создан фонд с ОАЭ", - добавил Амангельдиев.

Напомним, соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития было подписано во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан 11-12 октября 2022 года.

Он учрежден с целью содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, модернизации и развитию промышленности, эффективному использованию и наращиванию экономического двустороннего сотрудничества.

Уставный капитал фонда - 25 млн долларов США. Финансирование полностью осуществляется азербайджанской стороной.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434248
Теги:
Азербайджан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  