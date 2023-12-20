В Москве изъяли 673 килограмма кокаина из Латинской Америки

В Москве правоохранители изъяли 673 килограмма кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей, передает СМИ.

Как указывают в Федеральной службе безопасности, партия прибыла из Латинской америки. Вместе с партией наркотика оперативники задержали двух подозреваемых, которые приехали в город, что забрать партию и переправить ее дальше в страны Евросоюза.

Подозреваемые использовали арендованный на подставное лицо автомобиль - в нем и нашли кокаин. Он лежал в брикетах в сумках. По данным ФСБ, сбыт такой партии в розницу мог принести прибыль прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы.