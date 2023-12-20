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В Москве изъяли 673 килограмма кокаина из Латинской Америки

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В Москве правоохранители изъяли 673 килограмма кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей, передает СМИ.

Как указывают в Федеральной службе безопасности, партия прибыла из Латинской америки. Вместе с партией наркотика оперативники задержали двух подозреваемых, которые приехали в город, что забрать партию и переправить ее дальше в страны Евросоюза.

Подозреваемые использовали арендованный на подставное лицо автомобиль - в нем и нашли кокаин. Он лежал в брикетах в сумках. По данным ФСБ, сбыт такой партии в розницу мог принести прибыль прибыль на общую сумму не менее 6,5 млрд рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы.


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URL: https://www.vb.kg/434250
Теги:
наркотики, Москва
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