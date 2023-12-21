Как гендерное обучение меняет личную и профессиональную жизнь

Общеизвестно, что журналисты, как и многие специалисты, обязаны проходить обучающие курсы для личностного и профессионального роста, чтобы соответствовать международным стандартам и чтобы научиться избегать тех терминов, которые могут задеть ту или иную уязвимую группу населения. К примеру, мой взгляд на мир и журналистскую практику претерпел значительные изменения после серии тренингов по гендерно-чувствительной журналистике, проведенных общественным фондом "Медиа сабак" в рамках глобальной инициативы ЕС и ООН "Луч Света".

Эти тренинги стали частью регионального медиафорума: "Гендерная оптика в медиа 2.0", который проводится уже второй год и в рамках которого в Бишкеке среди журналистов и медиаорганизаций прошли обсуждения по гендерной самооценке и разработке гендерно-этического кодекса. Также были представлены гендерно-трансформационные курсы и модули по гендерно-чувствительной журналистике в факультетах журналистики высших учебных заведений Кыргызстана.

Гендерный специалист Мырзаш Шабданбекова поделилась результатами данного проекта, которые, по ее словам, уже применяются в журналистской практике.

"Разработанный учебный курс по гендерно-чувствительной журналистике представляет собой инновационный подход. Студенты-журналисты анализируют свое отношение и социальное поведение в сфере гендерных вопросов в процессе обучения. Мы надеемся, что это способствует более глубокому пониманию проблематики и мотивирует будущих журналистов обращать внимание на гендерные аспекты в своей работе.

Обучающие тренинги стали не только информативными, но и плодотворным событием, продвигающим гендерно-чувствительные темы. Без активных действий, включая обучающие курсы, молодые семьи, могут повторять негативные социальные нормы. Необходимо не только менять отношение в среде журналистики, но и решать проблему готовности участников изменить свое социальное поведение. Этот процесс требует времени, но нужно где-то разорвать цепочку. Попытки группы стать гендерно-чувствительной могут привести к трансформациям в их семьях, хотя изменения не произойдут мгновенно. Обучение - это не только практические результаты, но и пища для размышлений. Мы демонстрируем важность гендерного равенства для общества и каждого индивида, и считаем, что обучение по этим вопросам нужно начинать еще в садике. Мы использовали инновационные методы, такие как дизайн мышления, ГАЛС, чтобы мягко ввести в данную тематику. Негативное восприятие понятия "гендер" в нашем обществе может измениться благодаря нашим методам, помогающим глубже понять эту тему. Молодое поколение легче воспринимает изменения, в то время как старшему поколению сложнее привыкнуть к новым подходам. Это вызвано стереотипами, которые, как нам кажется, мы и не замечаем, но они оказывают влияние на нашу личную и профессиональную жизнь. Но радует тот факт, что наблюдаются сдвиги в этом вопросе", - отмечает гендерный специалист.