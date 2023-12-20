Презентация MBusiness и карты MBANK Premium для предпринимателей

16 декабря в рамках ежегодного форума Грабли Night, цифровой банк страны – ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" MBANK презентовал карту премиального обслуживания MBANK Premium и мобильный банкинг MBusiness для предпринимателей.

"Мы на постоянной основе создаем новые возможности для предпринимателей и карта MBANK Premium и мобильный банкинг MBusiness открывает их. Благодаря MBusiness предприниматели могут эффективно управлять своим бизнесом и контролировать средства, а карта премиального обслуживания служит для них не только в повседневной жизни, но и в международных командировках", - отмечает Асель Абыкеева, Директор по коммуникациям и связям с общественностью.

Участники мероприятия не только ознакомились с удобными услугами банка, но и имели возможность выиграть фирменные призы, а двое счастливчиков стали обладателями карты премиального обслуживания MBANK Premium.

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Чтобы воспользоваться выгодной привилегией необходимо:

скачать приложение MBusiness (бесплатная абонентская плата) пройти регистрацию

C премиальной картой MBANK Premium вы получаете доступ к эксклюзивным привилегиям уровня Premium: 2% кэшбека на безналичные покупки, бесплатные посещения Lounge Key – 2 раза в год, уровень "Платина" в программе лояльности MBonus, а также множество других привилегий и премиальное обслуживание. Для открытия карты необходимо оставить заявку в мобильном приложении.