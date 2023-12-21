MBANK открыл корреспондентские счета в дирхамах в двух ведущих банках ОАЭ

ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | MBANK рад сообщить об открытии прямых корреспондентских счетов в дирхамах с ведущими банками Объединенных Арабских Эмиратов - "Abu Dhabi Islamic Bank" и "Mashreq Bank".

Это сотрудничество стало возможным по результатам комплексной проверки деятельности банка и свидетельствует о выборе ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" | MBANK в качестве надежного и ответственного банка-партнера.

"Новые счета в дирхамах ОАЭ позволят нашим клиентам расширить географию платежей и создадут дополнительные альтернативные возможности для конвертации валют. Следуя нашей ценности по клиентоцентричности, мы и дальше продолжим расширять сеть банков-партнеров по всему миру, оправдывая высокое доверие наших клиентов", - отмечает Бектур Алиев, Председатель Правления ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" (товарный знак MBANK).

Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью необходимо: