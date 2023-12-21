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Доходы Монголии от туризма впервые составили 1 млрд долларов США

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Доходы Монголии от туризма впервые составили 1 млрд долларов США. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Министерства окружающей среды и туризма страны.

"За первые 11 месяцев 2023 года Монголию посетили более 600 тыс. иностранных туристов. За этот период большую часть туристов, которые посетили Монголию в январе-ноябре этого года составили российские, китайские и южнокорейские туристы", -- отмечается в официальном сообщении.

На сегодняшний день экономика Монголии в значительной степени зависит от добычи полезных ископаемых и экспорта минеральных ресурсов. Развитие туристической сферы рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации экономики.

Правительство Монголии объявило 2023, 2024 и 2025 годы "Годами посещения Монголии" в целях расширения своей экономики и развития пострадавшего от пандемии туристического сектора.

Источник:Синьхуа


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URL: https://www.vb.kg/434258
Теги:
Монголия, туризм
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