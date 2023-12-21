Бишкекчане могут отслеживать движение маршруток в приложении "Мой город"

Муниципальным предприятием "Центр цифровых технологий" проведена работа по актуализации маршрутных линий в мобильном приложении "Мой город" и портале e-meria.kg в связи изменениями движения микроавтобусов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в результате обновлены маршрутные линии движения общественного транспорта: № 169, 225, 163, 220, 203, 215, 136, 137, 104, 164, 222, 135, 192, 166, 258, 243, 138, 176, 199, 179, 260, 211, 185, 250, 254, 285, 111, 216, 134, 202, 208, 227, 143, 129 и 240.

Теперь горожане и гости столицы могут в режиме реального времени отслеживать движения микроавтобусов по обновленным маршрутным линиям.

Кроме того, у горожан появилась возможность просмотра счетов за использованный природный газ в мобильном приложении "Мой город".

Также в приложении дополнительно отображаются важные оповещения и уведомления для граждан о чрезвычайных ситуациях и доступны сведения об оказании первой помощи.