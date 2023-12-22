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Минэкономики КР завершило проект по цифровизации протоколов испытаний

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- Бакыт Стамов
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В рамках сотрудничества с Международным Торговым Центром (ITC) и при поддержке Европейского союза, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики успешно завершило пилотный проект по цифровизации протоколов испытаний. Проект, реализованный в период с апреля по сентябрь 2023 года, включал в себя разработку и тестирование специализированного модуля в информационной системе Единого окна, направленного на упрощение и оптимизацию процедур испытательной деятельности и выдачу протоколов испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам тестового периода, разработанный модуль продемонстрировал впечатляющие результаты, обеспечив значительную экономию времени на ключевых этапах работы испытательных лабораторий. Заполнение и формирование заявлений, которое ранее занимало от 30 до 60 минут, теперь осуществляется за 5-10 минут. Процессы присвоения номера и регистрации заявки, формирования протокола, а также их последующей публикации в реестре, были автоматизированы, что позволило сократить время, затрачиваемое на эти операции, с часа до нескольких минут. Особенно значительной является экономия времени на этапе получения готового протокола – с 30-60 минут до 1 минуты.

Эффективность новой системы подтверждена не только проведенными замерами, но и положительными отзывами пользователей модуля, которые отметили повышение уровня удовлетворенности и комфорта работы благодаря автоматизации процедур и доступности данных об испытаниях в реестре.

Данные успехи являются основанием для решения о дальнейшем масштабировании проекта и подключении новых испытательных лабораторий в разработанный модуль. Планируется, что все протоколы испытаний станут доступны в электронном реестре, что существенно сократит бумажный документооборот и уменьшит издержки для всех участников внешнеэкономической деятельности. Введение переходного периода обеспечит плавное подключение лабораторий к модулю и адаптацию участников рынка к нововведениям"

Таким образом, Кыргызская Республика делает решительные шаги на пути к цифровому будущему, укрепляя свои позиции в регионе как страна, открытая к инновациям и улучшению бизнес-среды.


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URL: https://www.vb.kg/434267
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