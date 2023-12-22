Новый закон в Кыргызстане уравнял полномочия госнотариусов и частников

В Законе Кыргызской Республики "О нотариате" в новой редакции, предусмотрено уравнение прав государственных и частных нотариусов, что позволит частным нотариусам совершать те же нотариальные действия, что и государственные, что в свою очередь снизит количество очередей в государственных нотариальных конторах и обеспечит их доступность.Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Так, при поддержки проектов USAID "Жигердуу Жарандар" и "Укук Булагы" были проведены тренинги по наследственному праву, с целью допуска частных нотариусов к ведению наследственных дел, с выдачей соответствующего сертификата.

Всего на тренинги приняли участие - 107 частных нотариусов, успешно сдали тестирование - 71 нотариуса, по итогам которого им был выдан сертификат, с правом открытия и ведения наследственных дел, и предоставлен допуск к АИС "Архив".

В связи с чем, граждане могут обращаться к нижеследующим частным нотариусам, уполномоченным вести наследственные дела и другие нотариальные действия которые ранее выполнялись государственными нотариусами.