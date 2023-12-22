В Бишкеке будут представлены тактильные скульптуры для слабовидящих

В Бишкеке запускают инновационный проект "Формирование инклюзивного музейного пространства для незрячих через тактильные скульптуры" при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан". Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, презентация проекта по созданию тактильных скульптур состоится, сегодня, 22 декабря в 15.00 в Музее им. Г.Айтиева.

Основной целью проекта является обеспечение незрячим доступа к искусству и развитие их коммуникационных навыков с использованием тактильных скульптур из гипоаллергенного пластика. Талантливые скульпторы, в числе которых Эмиль Турдалиев, Тамила Маматова и Жакшылык уулу Чынтемир, воплотили в жизнь тактильные скульптуры, вдохновленные произведениями известных художников Кыргызстана.

В результате кропотливого труда были созданы тактильные скульптуры по произведениям и звестных художников Кыргызстана: Ласло Месарош, Тургунбайа Садыкова, Виктора Шестопала, Заура Хабибулина, Муратбека Джумалиева и Аскара Турумбекова.

"Мы уверены, что проект будет способствовать процессу эстетического воспитания и художественного образования слепых и слабовидящих. Знакомство с искусством тактильных скульптур в музее будет способствовать процессам социально-психологической адаптации и инклюзии незрячих людей в общество средствами культуры и искусства", - говорит руководитель проекта Алмакан Найзабекова

Важной частью проекта стал видеоролик "Чувствовать кончиками пальцев", созданный известным режиссером Талантом Акынбековым. Для улучшения восприятия, в аудиогиды были введены аудиодискрипции (тифлокомментарии), что призвано обеспечить незрячим полноту впечатления и глубину восприятия при ознакомлении с тактильными скульптурами самостоятельно. Тифлопедагог Республиканской школы для слабовидящих и незрячих, Николай Мешечко, оказал помощь в создании буклетов, брошюр и этикеток с использованием шрифта Брайля.

По словам авторов проекта, рабочая команда готова расширить проект в Республиканской школе для слабовидящих и незрячих, предлагая мастер-классы и создавая документальный фильм.