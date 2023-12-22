Спортсмены из Бишкека завоевали медали по фехтованию в Казахстане. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в городе Шымкент (Казахстан) прошел международный турнир по фехтованию среди кадетов и юниоров, посвященный памяти Фелинской О. В.

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Дельфин" приняли участие в соревнованиях.

По итогам турнира спортсмены завоевали 8 медалей:

В личном зачёте среди мужской шпаги (юниоры):

-Барсбек Раимбеков – 3 место.

В личном зачёте среди мужской шпаги (кадеты):

-Барсбек Раимбеков – 1 место;

-Даниил Лепихов – 2 место.

В командном зачёте среди мужской шпаги (юниоры):

-Барсбек Раимбеков, Даниил Лепихов, Акмаль Мойдунов – 3 место.

В командном зачёте среди мужской шпаги (кадеты):

-Барсбек Раимбеков, Даниил Лепихов – 2 место.

В личном зачёте среди женской шпаги (юниоры):

-Акак Кенешова – 3 место.

В командном зачёте среди женской шпаги (юниоры):

-Акак Кенешова, Мария Перелюбская, Медина Женишбекова – 3 место.

В командном зачёте среди женской шпаги (кадеты):

-Мария Перелюбская, Саёра Саратова – 3 место.