Спортсмены из Бишкека завоевали медали по фехтованию в Казахстане. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в городе Шымкент (Казахстан) прошел международный турнир по фехтованию среди кадетов и юниоров, посвященный памяти Фелинской О. В.
Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Дельфин" приняли участие в соревнованиях.
По итогам турнира спортсмены завоевали 8 медалей:
В личном зачёте среди мужской шпаги (юниоры):
-Барсбек Раимбеков – 3 место.
В личном зачёте среди мужской шпаги (кадеты):
-Барсбек Раимбеков – 1 место;
-Даниил Лепихов – 2 место.
В командном зачёте среди мужской шпаги (юниоры):
-Барсбек Раимбеков, Даниил Лепихов, Акмаль Мойдунов – 3 место.
В командном зачёте среди мужской шпаги (кадеты):
-Барсбек Раимбеков, Даниил Лепихов – 2 место.
В личном зачёте среди женской шпаги (юниоры):
-Акак Кенешова – 3 место.
В командном зачёте среди женской шпаги (юниоры):
-Акак Кенешова, Мария Перелюбская, Медина Женишбекова – 3 место.
В командном зачёте среди женской шпаги (кадеты):
-Мария Перелюбская, Саёра Саратова – 3 место.