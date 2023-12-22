В Кыргызстане более 1 млн результата исследований хранятся в системе "iLab". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, "iLab" используется в 100 государственных лабораториях страны.

Информационная система для лабораторий позволила автоматизировать процессы обработки направлений, анализа, учета и доставки результатов исследований. Также система позволила пациентам и медикам обеспечить доступ к результатам исследований для более быстрого установления диагноза и просмотра истории исследований.

Пациенты могут просмотреть результаты собственных исследований и результаты исследований своих несовершеннолетних детей через Цифровой профиль здоровья, которые доступен через государственный портал электронных услуг "Тундук" и его мобильное приложение.