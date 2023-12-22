Стрельба в Пражском университете: 14 погибших, 25 пострадавших

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что стрельба в Карловом университете была изолированным нападением, не связанным с терроризмом или организованной преступностью.

Четырнадцать человек стали жертвами стрельбы в Карловом университете в центре Праги. Двадцать пять получили ранения разной степени тяжести. Эти уточненные данные обнародовала полиция Чехии.

Нападавший погиб во время операции по его обезвреживанию. Неясно, был ли он застрелен сотрудниками правоохранительных органов или покончил жизнь самоубийством.

Сообщается, что злоумышленник учился в этом университете. Ему было двадцать четыре года. Полиция подозревает, что за несколько часов до того, как открыть огонь в университете молодой человек убил своего отца.

При обыске квартиры стрелка было найдено несколько видов оружия, которыми тот владел на законных основаниях.

В обращении к нации премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "этому ужасающему акту нет оправдания". Глава правительства заверил, что это было изолированное нападение, не связанное с терроризмом или организованной преступностью.

Источник: euronews