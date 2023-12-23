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Таалатбек Масадыков назначен заместителем Генерального секретаря ОДКБ

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Масадыков Таалатбек Шамудинович назначен на квотную должность заместителя Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности с 1 января 2024 года, и он освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

22 декабря, президент принял Таалатбека Масадыкова. В ходе встречи обсужден ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ.

Президент Садыр Жапаров пожелал успехов Таалатбеку Масадыкову в ответственной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/434297
Теги:
назначение, президент, Кыргызстан, ОДКБ, Садыр Жапаров
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