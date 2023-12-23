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27 декабря в Бишкеке пройдет новогодняя ярмарка

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В Бишкеке 27 декабря пройдет новогодняя ярмарка. Она будет проходить с 10 до 22.00. Об этом сообщает организатор мероприятия Торгово-промышленная палата.

По ее данным, ярмарка проводится с целью поддержки и продвижения женского предпринимательства в Кыргызстане. Гостей ждет выступления звёзд кыргызской эстрады, розыгрыш ценных призов, мастер-классы от рукодельниц. На ярмарке будет представлено большое разнообразие отечественных продукций сделанные руками кыргызстанок. Часть средств, полученных от продаж, будет направлена на помощь кризисным центрам в рамках кампании "16 дней против гендерного насилия", которая проводится совместно с "ООН женщины" в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/434300
Теги:
Новый год, ярмарка, Бишкек, женщины
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