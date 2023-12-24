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ГНС изъяла из незаконного оборота более 4,5 тонн ГСМ

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Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдового налогового контроля в Чуйской области выявили факты незаконного перемещения и реализации нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в городе Токмок задержаны транспортные средства, в грузовом секторе которых обнаружено наличие более 4,5 тонн неучтенного ГСМ.

Продукция изъята, транспортные средства водворены на штрафную стоянку.

Налоговая служба продолжает работу по выявлению незаконного хранения и реализации нефтепродуктов, чтобы обеспечить соблюдение норм налогового законодательства всеми субъектами предпринимательства.


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URL: https://www.vb.kg/434309
Теги:
ГНС, ГСМ, Кыргызстан
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