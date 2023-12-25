Погода
$ 88.92 - 89.57
€ 97.47 - 98.47

На пляжи Дании выбросило тысячи ботинок из-за шторма

287  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи на севере Дании после того, как из-за шторма "Пиа" судно датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами, сообщает местный телеканал DR в воскресенье.

Согласно телеканалу, судно Mayview, следовавшее по маршруту из немецкого города Бремерхафен в польский город Гданьск, потеряло 22 декабря 46 контейнеров с товарами в Северном море из-за бушующего в Европе шторма "Пиа".

"Это сумасшествие. Повсюду валяются тысячи ботинок", - цитирует канал берегового инспектора Тосмаса Дуурлоо.

Как отмечает телеканал, помимо обуви, которая составила большую часть оказавшихся на берегу товаров, на пляжах обнаружили также медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек.

В четверг шторм "Пиа" обрушился на Нидерланды, привел к высокому уровню воды в стране и закрытию всех штормовых барьеров второй раз за всю историю. В четверг норвежский круизный лайнер Maud испытал проблемы с управлением в Северном море из-за полученных во время шторма "Пиа" повреждений. В четверг из-за шторма "Пиа" штормовое предупреждение было объявлено во многих частях Великобритании, авиакомпания British Airways (BA) отменила более 20 рейсов в предрождественский период.

Источник: РИА Новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434316
Теги:
Европа, погода
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  