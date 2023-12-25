В Баткене водитель автобуса бесплатно подвозит отличников

В городе Баткен водитель автобуса по имени Абдилашим стал героем соцсетей после того, как журналистка Чолпон Бердикулова поделилась публикацией на своей странице. Согласно ее сообщению, Абдилашим решил поддержать талантливых учеников, подвозя школьников бесплатно, если они получают пятерку в школе.

Этот добрый поступок водителя не остался незамеченным в обществе. Пользователи соцсетей выражают свое восхищение и благодарность водителю за такой сердечный жест. Многие подчеркивают важность поддержки образования и развития талантливых детей в сообществе.

"Большое спасибо водителю Абдилашиму за такой добрый поступок! Это вдохновляет нас всех поддерживать образование и мотивировать наших детей достигать выдающихся результатов", – отметил один из пользователей.