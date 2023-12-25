Директор Службы водных ресурсов не зря получил медаль от милиции

Что общего у Министерства сельского хозяйства, к которому пока еще относится Служба водных ресурсов, и Министерства внутренних дел? Какая связь между Службой водных ресурсов и Службой охраны? На первый взгляд, абсолютно ничего их не объединяет. Но это только на первый взгляд.

20 декабря директора СВР Алмазбека Сокеева наградили медалью "Кузот кызматына 55 жыл" ("55 лет Службы охраны МВД"). Медаль торжественно вручил лично начальник отдела Службы охраны, полковник милиции Саламат Календеров.

Полковник зачитал приказ Министра внутренних дел, из которого следует, что А.Т. Сокеев награждён "за тесное взаимодействие в области охраны стратегических водных объектов". Восстановлению и охране таких объектов директор СВР действительно уделяет много внимания, однако никто из сотрудников не предполагал, что это вызовет такой отклик у другого ведомства.

В Кыргызстане – более миллиона га орошаемых земель. Для подачи на них воды имеется государственный ирригационный фонд: каналы протяженностью около шести тысяч километров. Часть из них – в бетонной облицовке. Часть – в земляном русле. На каналах – более семи с половиной тысяч гидротехнических сооружений. Есть еще 33 крупных водохранилища, 50 бассейнов суточного регулированиях и 10 бассейнов декадного регулирования. 120 насосных станций…

Служба водных ресурсов активно проводит мероприятия по реконструкции и модернизации устаревших ирригационных систем и строительству новых объектов. Кроме того, начато централизованное совершенствование госучета поливной воды.

На пресс-конференции на следующий день после своего награждения Алмазбек Сокеев отчитался о проделанной работе и планах на будущее:

- завершены строительные работы на канале "Шибе-Жекенди" в Чон-Алайском районе Ошской области; объект вот-вот будет введен в эксплуатацию;

- завершена реконструкция канала "Сарымсак" в Кара-Бууринском районе Таласской области;

- готовы к вводу в эксплуатацию ирригационные объекты в Баткенской области.

Насосные станции до 1 марта находятся на профилактике. Весной заработают в полную силу. В этом году они потрудились на славу: объем перекачки воды для полива орошаемых земель составил 430 с лишним миллионов гектаров – на шестнадцать с половиной миллионов больше, чем в прошлом году.

В ближайшие десять лет в Кыргызстане предполагается построить 64 бассейна декадного регулирования. Раньше всплывала информация о намечающемся строительстве 64 водохранилищ, однако нет, это будут БДРы. И это только предварительная цифра. Она вполне может вырасти.

- Уже буквально на следующей неделе, - говорит директор СВР, - будем запускать проект-постановление. Для начала нужно подготовить проектно-сметную документацию, а уж потом начинать работы. Три бассейна декадного регулирования мы уже строим в Нарынской и Иссык-Кульской областях. В течение 2026-2027 годов завершим работы.

Больше всего водников радует новость о готовящемся создании Министерства водных ресурсов. Которое наконец-то станет самостоятельной структурой, не будет больше ни от кого зависеть и ни на кого оглядываться, а будет заниматься исключительно водными – едва ли не самыми насущными для Кыргызстана – проблемами.