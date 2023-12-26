В Бишкеке обсудили проблемы жителей новостроек и пути их решения

В Бишкеке форум проекта "Аракет - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана" собрал представителей 11 новостроек, органов местного самоуправления, государственных органов, гражданского общества, экспертов, СМИ и партнеров, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются жители новостроек. Также в рамках форума были обсуждены вопросы сотрудничества между органами местного самоуправления и жителями, доступ к услугам и трудоустройству женщин.

По мнению директора Агентства развития города Бишкек и привлечения инвестиций Курманбека Молдокулова, проект "Аракет" за короткий период показал свою эффективность и актуальность. Со своей стороны, мэрия готова дальше продолжать совместную работу, направленную на улучшение жизни в новостройках.

На встрече были представлены результаты исследования, проведенного командой "Green Alliance.KG", по экологическим проблемам новостроек. Были также предложены меры по их решению.

В рамках форума, состоялась презентация фотовыставки "Новостройки в ракурсе", объявленного в ноябре 2023 года. Победители и авторы лучших фоторабот были награждены ценными призами. Конкурс был направлен на привлечение внимания к экологическим проблемам в новостройках Бишкека. Всего поступило более ста работ от 20 профессиональных фотографов и фотографов-любителей.

"Такие мероприятия играют важную роль в привлечении внимания к проблемам в новостройках и способствуют их решению. Я надеюсь, что результаты этого форума помогут улучшить условия жизни в новостройках и создадут благоприятную среду для будущего развития городов Бишкек и Ош", – поделилась Светлана Баштовенко, руководитель Ресурсного центра для пожилых.

Организатором мероприятия выступил ОО "Ресурсный центр для пожилых" в рамках проекта "АРАКЕТ - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана", реализуемого компанией "GFA ConsultingGroupGmbH" при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике.