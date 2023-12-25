Активист Болот Ибрагимов помог милиции в борьбе с проституцией

В Бишкеке задержаны подозреваемые в содействии проституции и разврату. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 23 декабря гражданский активист Болот Ибрагимов опубликовал видео на своей странице, где в одной из гостиниц по улице Кулиева, девушки с низкой социальной ответственностью оказывают интимные услуги за денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 (содействие проституции и разврату) УК Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий были доставлены 21 граждан, из их числа задержаны четверо граждан, которые были водворены в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что ОВР по г.Бишкек СВР МВД Кыргызской Республики было проведено служебное расследование , по результатам которого за нарушения требований дисциплинарного устава правоохранительных органов Кыргызской Республики и нормативно правовых актов МВД Кыргызской Республики в дисциплинарном порядке привлечены 10 руководителей районного управления и ГУВД г.Бишкек , из их числа начальник ГОМ № 8 УВД Первомайского района г.Бишкек майор милиции С.Т. освобожден от занимаемой должности.