Детям Свердловского района вручили новогодние подарки

В Кыргызской Национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоялся праздничный концерт для детей с инвалидностью, детей-сирот, детей из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и состоящих на учете управления социального развития Свердловского района Бишкека. Об этом сообщили в акимиате Свердловского района столицы.

Глава района Алтынбек Кутманов поздравил детей с наступающим Новым годом и пожелал им крепкого здоровья.

Праздничное мероприятие "Жаңы жылдык жылдызы" с участием Дедов Морозов разных стран, Аяз кыз, бесстрашного Баатыра и красавицы Чолпон посетили более 1000 детей. После представления детям были вручены сладкие подарки.

Отметим, новогодние подарки получили 2 400 детей района.