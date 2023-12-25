Политический отчёт Камчыбека Ташиева перед кыргызским народом

Конец года – время подведения итогов. В данном случае промежуточных, потому что основные преобразования в стране только начались. Цыплят, согласно поговорке, по осени считают, а глобальные итоги мы будем подводить через восемь лет. Именно к окончанию президентского срока Садыра Жапарова (изначально он был избран на шесть лет, из которых три года уже истекли, а по новой Конституции может он быть президентом еще пять лет), по словам главы ГКНБ, в Кыргызстане "может появиться такой же человек, как Жапаров, который будет болеть за народ". А может, и не появится.

Что же сам Ташиев? И президент, и он сам говорят со всей определённостью: раскола между ними нет, и за власть Камчыбек Кыдыршаевич не борется. Борется он, по его собственному признанию, за "мир, счастливый народ и светлое будущее страны". И в этой борьбе он уже пришел к определенным результатам.

Война, объявленная криминалу, достигла своего апогея. Определения "вор в законе", "криминальный авторитет" и пр. в Кыргызстане скоро не к кому будет применить. Всех, кому десятилетиями поклонялись государственные и бизнес-структуры, генерал Ташиев привёл к общему знаменателю. Или вы, граждане бандиты, отрекаетесь от своего прошлого и начинаете честно служить народу, - или церемониться с вами никто не будет. До Ташиева – церемонились. Каждый коронованный вор был царем и богом со статусом неприкосновенности. Благодаря Садыру Жапарову (а главным образом Камчыбеку Ташиеву) этот статус снят. Оказалось, что бандиты в законе ничем не отличаются от рядовых воришек, и их запросто можно арестовать и посадить в тюрьму.

Или не посадить. Если враг не сдаётся – его уничтожают. Оказалось, что ответственность за ликвидацию особо опасных "именитых" преступников вполне может брать на себя государство, не прячась стыдливо за "криминальными разборками".

Сколько за уходящий год сотрудниками ГКНБ было обезврежено "уважаемых бандитов", не дававших прохода честным предпринимателям, - можно посчитать. Только пальцев на руках не хватит. Сколько ворованных денег вернулось в бюджет государства – много. Очень много. Но об этом чуть позже.

Не менее беспощадную войну ГКНБ под председательством Камчыбека Ташиева, объявил коррупции. Той самой коррупции, которая в Кыргызстане, казалось, неистребима, неискоренима, потому что является частью народного менталитета.

Что есть коррупция? Простыми словами - злоупотребление служебным положением, самоуправство, превышение полномочий и бездействие власти… Это всё то, что процветало в Кыргызстане с момента обретения независимости (а если точнее – задолго до этого момента). Коррупция в рядах кыргызских чиновников тесно связана с понятием криминала. И с самим криминалом. Превышение должностных полномочий и бездействие власти – как раз об этом. Сколько раз власть имущие договаривались с криминалитетом и крышевали самые неблаговидные воровские дела, оставаясь не только безнаказанными, но и как бы "неопознанными"… Нынешнее руководство ГКНБ выводит из сумрака на свет всех, кто из каких бы то ни было соображений сроднился с бандитизмом. Все по тому же принципу: хочешь работать честно – работай. Но не дай тебе бог… Последнее китайское предупреждение срабатывает стопроцентно: не внял, не услышал, решил прорваться в олигархи с помощью криминальных структур, но в ущерб своему народу, - будешь отвечать так, что мало не покажется.

Никогда прежде так быстро не решались приграничные вопросы. Хотелось бы сказать – не решались так легко, но увы… Лёгкость эта – видимая. За ней кроются раздумья, сомнения, часы переговоров и обсуждений. Как долго оставались без демаркации и делимитации границы Кыргызстана с соседями, которые вроде и близки, и дружелюбны, и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству, но всё же… Это "но" не давало спокойно спать, особенно жителям приграничных с Таджикистаном районов. Сейчас наконец-то переговоры по границам с суровыми и строптивыми соседями вышли на финишную прямую. Кто их сюда вывел? Тот самый Ташиев. Которого многие критикуют, над которым многие иронизируют.

За прошедший год заложен фундамент под строительство принципиально нового общества – с новой элитой, новыми традициями и новой символикой. Обновлённый флаг Кыргызстана вполне соответствует целям и задачам новой власти – прямо, неприкрыто, остро противостоять всему, что мешает общественно-политическому развитию страны.

Бюджет государства пополняется. Главным образом в результате борьбы с коррупцией. Предшественники Жапарова и Ташиева вроде бы тоже пополняли бюджет таким же способом. И даже создали специальный фонд, позволяющий на отобранные у коррупционеров деньги строить школы, детсады и прочие социальные объекты. Сколько было построено тех школ? Вот то-то и оно. Судя по тому, что сейчас по Кыргызстану идёт активное строительство школ, больниц, детских садов, - коррупционеров потрясли основательно. "В 2020 году, - говорил сам Ташиев, - сумма, поступившая от борьбы со взяточничеством, едва доходила до 200 миллионов сомов. За два года мы собрали более 11 миллиардов"…

Собрали, заметим, не в свой карман (как, чего греха таить, бывало раньше), а исключительно для возрождения полуразрушенного государства.

Если кто-то еще сомневается в том, что Ташиев действует в интересах народа… С незапамятных времен один из главных народных врагов – ломбард. Сколько разорившихся семей, сколько сломанных судеб связаны с ломбардами! Грабительские проценты вынуждают людей оставаться без имущества и жилья… На ломбарды под занавес года обратил пристальное внимание глава ГКНБ КР. Поручил проверить их деятельность, наличие лицензий, процентную ставку…

И этим окончательно дал понять простому народу: власть сегодня – целиком и полностью на его, народа, стороне. И надеется на народную поддержку.