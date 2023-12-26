В ГСВ №5 созданы комфортные условия для оказания качественных медуслуг

В Оше, 23 декабря 2023 года, состоялось официальное открытие здания ГСВ №5. Это событие является значимым шагом в развитии медицинской сферы южной столицы Кыргызстана, предоставляя населению доступ к качественным и эффективным медицинским услугам.

Церемония открытия собрала представителей АРИС, городской администрации, медицинского сообщества и местных жителей, которые выразили свою поддержку этому важному проекту для развития медицинской сферы в городе.

Этот проект, реализованный в рамках Проекта "Улучшение теплоснабжения", является ярким примером совместных усилий Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС) и Кабинета Министров Кыргызской Республики при поддержке Международной ассоциации развития и Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Правительства Швейцарии.

Модернизация здания ГСВ№5 города Ош позволит сократить потребление электроэнергии на 40%, что является важным шагом в направлении рационального использования энергоресурсов и значительных экономий для местных властей. Ремонтные работы, начатые в весной 2023 года, были успешно завершены под контролем инженеров АРИС.

В ходе модернизации проведены работы по усилению сейсмостойкости, теплоизоляции здания, утеплению крыши, замене окон и дверей на энергосберегающие, установке современной системы отопления, обновлению санузлов, улучшению вентиляции и установке современных рекуператоров, способствующих сокращению потери тепла в зимний период.

Сотрудники проекта "Улучшение теплоснабжения" выражают уверенность в том, что модернизированное здание ГСВ №5 в Оше создаст комфортные условия для оказания качественных медицинских услуг, повысит эффективность и доступность медицинской помощи для жителей города, способствуя общему благосостоянию и заботе о здоровье нашего общества.