Погода
$ 88.87 - 89.35
€ 97.47 - 98.47

В ГСВ №5 созданы комфортные условия для оказания качественных медуслуг

351  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше, 23 декабря 2023 года, состоялось официальное открытие здания ГСВ №5. Это событие является значимым шагом в развитии медицинской сферы южной столицы Кыргызстана, предоставляя населению доступ к качественным и эффективным медицинским услугам.

Церемония открытия собрала представителей АРИС, городской администрации, медицинского сообщества и местных жителей, которые выразили свою поддержку этому важному проекту для развития медицинской сферы в городе.

Этот проект, реализованный в рамках Проекта "Улучшение теплоснабжения", является ярким примером совместных усилий Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС) и Кабинета Министров Кыргызской Республики при поддержке Международной ассоциации развития и Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Правительства Швейцарии.

Модернизация здания ГСВ№5 города Ош позволит сократить потребление электроэнергии на 40%, что является важным шагом в направлении рационального использования энергоресурсов и значительных экономий для местных властей. Ремонтные работы, начатые в весной 2023 года, были успешно завершены под контролем инженеров АРИС.

В ходе модернизации проведены работы по усилению сейсмостойкости, теплоизоляции здания, утеплению крыши, замене окон и дверей на энергосберегающие, установке современной системы отопления, обновлению санузлов, улучшению вентиляции и установке современных рекуператоров, способствующих сокращению потери тепла в зимний период.

Сотрудники проекта "Улучшение теплоснабжения" выражают уверенность в том, что модернизированное здание ГСВ №5 в Оше создаст комфортные условия для оказания качественных медицинских услуг, повысит эффективность и доступность медицинской помощи для жителей города, способствуя общему благосостоянию и заботе о здоровье нашего общества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434337
Теги:
Ош, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  