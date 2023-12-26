27 декабря две улицы Бишкека станут односторонними

В настоящее время в Бишкеке ведется установка соответствующих дорожных знаков и разметок на улицах Н.В. Гоголя и А.Суюмбаева в одностороннем движении. Об этом сообщет столичный муниципалитет. По его данным, эти изменения направлены на увеличение проходимости дорожной сети.

С 27 декабря 2023 года планируется запустить две вышеуказанные улицы.

Отметим, что одностороннее движение на ранее сообщаемых 8 улицах и двустороннее движение на 2 улицах планируется завершить к 14 январю 2024 года.

Напомним, одностороннее движение будет организовано на следующих участках улиц:

- участок дороги по улице Н.В. Гоголя от улицы Жумабека до улицы Московской (с севера на юг);

- участок дороги по улице А.Суюмбаева от улицы Московской до улицы Жибек-Жолу (с юга на север);

- участок дороги по улице Ж. Турусбекова от улицы Московской до проспекта Жибек-Жолу (с юга на север);

- участок дороги по улице Т. Уметалиева от проспекта Жибек-Жолу до улицы Московской (с севера на юг);

- участок дороги по улице К. Акиева от улицы Московской до проспекта Жибек-Жолу (с юга на север);

- участок дороги по улице К. Тыныстанова от улицы М. Фрунзе до улицы Ж.Боконбаева (с севера на юг);

- участок дороги по улице И. Раззакова от улицы Киевской до улицы Московской (с севера на юг);

- участок дороги по улице А. Орозбекова от улицы Московской до улицы Киевской (с юга на север).

Двустороннее движение:

- участок дороги по улице Т. Кулатова от улицы И. Панфилова до улицы Я. Логвиненко;

- участок дороги по улице Ж. Боконбаева от проспекта Эркиндик до улицы Ю. Абдрахманова.