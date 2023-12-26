С 30 декабря движение транспорта ограничат на некоторых участках Бишкека

В соответствии с распоряжением мэрии города Бишкек о подготовке к празднованию Нового года 2024 года с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года (включительно) будет ограничено движение, а также правила парковки автомобильного транспорта на определенных участках.

Так, проспект Чуй (от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова) будет закрыт с 14:00 часов 30 декабря 2023 года до 07:00 часов 1 января 2024 года.

Улица Киевская (от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова) будет закрыта для частного транспорта с 14.00 часов 31 декабря 2023 года до 07:00 часов 1 января 2024 года. Доступ будет только для общественного транспорта.

На период с 14.00 часов 30 декабря 2023 года до 07.00 часов 1 января 2024 года улица Панфилова (от проспекта Чуй до улицы Киевской) будет доступна для двустороннего движения.

С 14.00 часов 30 декабря 2023 года до 07.00 часов 1 января 2024 на бульваре Эркиндик (от проспекта Чуй до улицы Киевская) будет запрещена парковка автомобилей в обоих направлениях.

Также для удобства горожан и гостей столицы во время празднования Нового года 2024 года определены специальные места для парковки автомобилей:

- северное и западное крыло здания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

- улицы Раззакова, Орозбекова, Панфилова на отрезке от улицы Киевская и Токтогула без создания помех для других автолюбителей.

Мэрия города Бишкек в честь празднования Нового 2024 года сообщает, что с 00:30 часов 1 января 2024 года для удобства горожан и гостей столицы с площади "Ала-Тоо" будут курсировать автобусные маршруты по следующим маршрутам и графику движения:

С 00:30 часов 01 января 2024 года:

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Рухий Мурас";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Кок-Жар";

- Площадь "Ала-Тоо" – 12-мкрн;

- Площадь "Ала-Тоо" – Чон-Арык;

- Площадь "Ала-Тоо" – жил городок "Совмин";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Арча Бешик";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Ак-Ордо";

- Площадь "Ала-Тоо" – новостройка "Ала-Тоо";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Ак-босого";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Бакай-Ата";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Энесай";

- Площадь "Ала-Тоо" – мкрн Аламедин-1.

С 01:30 часов 01 января 2024 года:

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Рухий Мурас";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Кок-Жар";

- Площадь "Ала-Тоо" – 12-мкрн;

- Площадь "Ала-Тоо" – Чон-Арык;

- Площадь "Ала-Тоо" – жил городок "Совмин";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Арча Бешик";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Ак-Ордо";

- Площадь "Ала-Тоо" – новостройка "Ала-Тоо";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Ак-босого";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Бакай-Ата";

- Площадь "Ала-Тоо" – ж/м "Энесай";

- Площадь "Ала-Тоо" – мкрн Аламедин-1.

Кроме того, по улице Киевская будут курсировать действующие троллейбусные маршруты в период времени 00:30 до 01:30 часов 01 января 2024 года.

По дополнительным вопросам обращаться на телефону горячей линии: +996 505 192 619.