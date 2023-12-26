Контрабанда на 2 млн. сомов задержана на границе с Таджикистаном

Пограничники совместно с сотрудниками территориальных подразделений ГКНБ и МВД КР на автодороге Мурас-Достук в Лейлекском районе Баткенской области задержали автомашину марки MERCEDES-BENZ ATEGO, в которой был обнаружен контрабандный груз – около 8 тонн куриного мяса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, у водителя - гражданина Кыргызстана К.А., 1995 г.р., отсутствовали сопроводительные документы на провозимый груз.

Кыргызстанец пытался провезти контрабандный груз из Кыргызстана в Таджикистан.

Позднее в местности Сай Лейлекского района Баткенской области при досмотре автомашины марки Mercedes-Benz Sprinter пограничники нашли тайник, в котором были обнаружены аккумуляторы общим весом 1400 кг. У гражданина Кыргызстана К.Б.,1982 г.р., отсутствовали сопроводительные документы на провозимый груз. Кыргызстанец напрвлялся из Кыргызстана в Таджикистан.

В этой же местности, 25 декабря 2023 г., при досмотре автомашины марки AUDI военнослужащие Лейлекского пограничного отряда выявили незаконно провозимый груз – 1000 кг стирального порошка "Миф".

У водителя - уроженца с. Жаштык Лейлекского района Баткенской области К.Н., 1980 г.р., также отсутствовали документы на провозимый груз. Задержанный пытался выехать из Кыргызстана в Таджикистан.

Общая стоимость задержанных контрабандных грузов составляет 2 250 000 сомов.