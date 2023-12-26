Погода
$ 88.87 - 89.35
€ 97.47 - 98.47

Контрабанда на 2 млн сомов задержана на границе с Таджикистаном

665  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пограничники совместно с сотрудниками территориальных подразделений ГКНБ и МВД КР на автодороге Мурас-Достук в Лейлекском районе Баткенской области задержали автомашину марки MERCEDES-BENZ ATEGO, в которой был обнаружен контрабандный груз – около 8 тонн куриного мяса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, у водителя - гражданина Кыргызстана К.А., 1995 г.р., отсутствовали сопроводительные документы на провозимый груз.

Кыргызстанец пытался провезти контрабандный груз из Кыргызстана в Таджикистан.

Позднее в местности Сай Лейлекского района Баткенской области при досмотре автомашины марки Mercedes-Benz Sprinter пограничники нашли тайник, в котором были обнаружены аккумуляторы общим весом 1400 кг. У гражданина Кыргызстана К.Б.,1982 г.р., отсутствовали сопроводительные документы на провозимый груз. Кыргызстанец напрвлялся из Кыргызстана в Таджикистан.

В этой же местности, 25 декабря 2023 г., при досмотре автомашины марки AUDI военнослужащие Лейлекского пограничного отряда выявили незаконно провозимый груз – 1000 кг стирального порошка "Миф".

У водителя - уроженца с. Жаштык Лейлекского района Баткенской области К.Н., 1980 г.р., также отсутствовали документы на провозимый груз. Задержанный пытался выехать из Кыргызстана в Таджикистан.

Общая стоимость задержанных контрабандных грузов составляет 2 250 000 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434347
Теги:
контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  