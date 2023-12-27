В Казахстане жители одного из сел слепили больше двух тысяч снеговиков

В селе Камысты Костанайской области, местные жители слепили 2100 снеговиков в попытке побить мировой рекорд, передает СМИ.

По данным местных СМИ, уникальные снеговики, отличающиеся от традиционных своей квадратной формой, были сделаны с использованием мусорных баков в качестве форм.

Такое событие привлекло внимание не только местных жителей, но и представителей Книги рекордов Гиннесса. Ожидается, что официальные представители прибудут в Камысты для фиксации этого потенциального мирового рекорда.

К слову, комментаторы фото и видео, где публикуются эти снеговики, в восторге от тренда:

"Как будто памятники", "Подарите мне одного", "Вот вам и новогоднее чудо", − пишут они.