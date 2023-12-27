Узнал убийцу в сериале "Слово пацана": спустя 12 лет актер оказался в СИЗО

Фанатов сериала "Слово пацана" шокировала новость о задержании одного из актеров. Сергея Базанова, сыгравшего роль Демида, подозревают в убийстве бизнесмена. Преступление произошло в еще в 2011 году, передает СМИ.

Как пишет starhit.ru, о случившемся стало известно после заявления представителей Замоскворецкого районного суда.

Не очень знаменитый актер, играл в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" в эпизодических сценах. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 февраля 2024 года, - отметила пресс-секретарь суда.

Выяснилось, что Сергей Базанов с тремя сообщниками напал на бизнесмена Александра Дзабиева в Большом Полуярославском переулке. Они знали, что у предпринимателя при себе была крупная сумма - 900 тысяч долларов.

Дзабиев пытался защититься, но неизвестные ранили его в голову из пистолета, из-за чего пострадавший скончался. Сообщалось, что убийство произошло 12 лет назад, и практически приближался срок давности, но недавно в деле появились новые подробности.

Как оказалось, свидетель преступления опознал Базанова в сериале "Слово пацана", где тот исполнил эпизодическую роль Демида. По словам источника, возобновилось расследование о деятельности банды, которая в 2010–2012 годах нападала на так называемых обнальщиков, носивших с собой большие суммы. Так, правоохранители вновь обратились и к материалам убийства бизнесмена Дзабиева.

Полицейские нашли нового свидетеля, который заявил, что видел одного из преступников в нашумевшем сериале. Другие очевидцы событий того дня вторили ему. За Базановым установили наблюдение, изучали другие доказательства его причастности к нападению и, в конце концов, актера арестовали.