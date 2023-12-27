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В Бишкеке проводят рейды против организаций, предоставляющих интим-услуги

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В столице проходят рейды по пресечению деятельности организаций, предоставляющих интим-услуги на территории города Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, градоначальник Айбек Джунушалиев провел совещание с участием глав райадминистраций и руководства ГУВД г.Бишкек. В рамках которых мэр поручил главам усилить взаимодействие с РУВД и провести рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению деятельности организаций, предоставляющих интимные услуги.

Так в рейдовых мероприятиях участвовали акимы четырех районов, сотрудники районных администраций, правоохранительных органов, УГНС и МТУ.

На территории Ленинского района, в частности, проверены улицы Кулиева, Уметалиева, Московская и Садырбаева.

В РУВД доставлены 18 человек для выяснения обстоятельств и установления личности.

В Первомайском районе проверены, в частности, улицы Кулиева, Павлова и Московская. В результате в РУВД доставлены 16 граждан для выяснения обстоятельств и установления личности.

В Октябрьском районе проверены следующие улицы:

1. ул. Ж.Пудовкина;

2. ул. Элебаева;

3. ул. Карасаева;

4. переулок Ала-Тоо-3;

5. ул. Медерова;

6. ул.Белорусская;

По итогам рейда в Октябрьском районе со стороны ЦГСЭН города Бишкек составлены протоколы на общую сумму 59000 сомов в соответствии со статьями 80, 84, 214 Кодекса КР о правонарушениях. В РУВД доставлены 2 человека для выяснения обстоятельств и установления личности.

В Свердловском районе также в РУВД доставлены для выяснения обстоятельств и установления личности 16 граждан. В отношении двух лиц Следственной службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело по ст.160 УК КР. Задержанные водворены в ИВС ГУВД города Бишкек.

Указанные мероприятия продолжатся и в ближайшие дни.

Горожан ставших очевидцами аналогичных ситуаций, мэрия просит сообщить по следующим номерам:

• Ленинский район - 0 (312) 65 38 82, 65 69 03, 65 68 78;

• Первомайский район – 996 502 041 208;

• Свердловский район- 0312 43-73-75, 0312 53-13-51, 0312 53-13-29, 0312 36-01-33;

• Октябрьский район - 0312 57 89 00.


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URL: https://www.vb.kg/434365
Теги:
мэрия, проституция, рейд, Бишкек
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