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Среди стран СНГ бишкекская новогодняя елка заняла 5-е место по высоте

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- Назгуль Абдыразакова
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В первую десятку самых высоких новогодних елок в странах СНГ вошли елки в городах Ашхабад (44 метра), Ереван (37 м), Ташкент (35 м), Баку (34 м), Бишкек (32 м), Минск (30 м), Душанбе (30 м), Москва (25 м), Астана (25 м) и Алматы (20 м). Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

По его данным, рейтинг составлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

Главная новогодняя ёлка Кыргызстана высотой 32 метра на площади "Ала-Тоо" в Бишкеке была торжественно зажжена 15 декабря.

Единственная живая ель среди главных новогодних елок в столицах стран СНГ это главная елка России высотой 25 метров на Соборной площади Кремля в Москве.


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URL: https://www.vb.kg/434366
Теги:
Новый год, СНГ, Бишкек, Кыргызстан
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