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Бакыт Торобаев рассказал о планах в качестве главы Минсельхоза

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя кабмина КР и временно исполняющий обязанности министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев сообщил об открытии крупного предприятия по хранению, экспорту сельскохозяйственной продукции в Московском районе. По его словам, аналогичные предприятия будут открыты в 5 населенных пунктах страны- Ош, Баткен, Джалал-Абад , Ысык-Ата, Балыкчи.

"Откроются мастерские по переработке шерсти стоимостью 10 тысяч долларов. Рассматривается возможность открытия завода по производству удобрений из шерсти и начнётся повторная переработка кожи. В Ысык-Ате планируется строительство завода по переработке 50 тыс. тонн картофеля. В Балыкчы с дополнительной линией птицефабрики, финансируемой РКФР, потребность страны в курином мясе будет покрыта.

В Араване будет построен текстильный завод на 10 гектарах земли, налажено производство и переработка хлопка, в Ошской и Джалал-Абадской областях будем уделять внимание производству растительного масла", - сообщил Бакыт Торобаев.

Кроме того, в следующем году будут построены водохранилища, БСР, БДР, с целью улучшения ирригационной сети. Отметим, что эти вопросы были подняты и на втором народном курултае

"За счет внешних инвестиций и бюджета будет построено 4 БДР по увеличению объемов существующих БСР, БДР, водохранилищ. Закупим технику на 367 млн. сомов. Чуйской области выделят 350 млн сомов на строительство БДР, БСР отдельно. Все внутренние хозяйственные каналы будут переданы на счет государства и предусматриваются денежные средства на их ремонт. Ежегодно будет выделяться дополнительно не менее 2 млрд сомов", - сказал Бакыт Торобаев.


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URL: https://www.vb.kg/434368
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз
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