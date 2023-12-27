Зеленый деревянный дракон – символ успеха и власти

По восточному календарю 2024-й будет годом Зеленого деревянного дракона. В китайской мифологии это существо символизирует власть, благородство и успех, а зеленый цвет - гибкость и податливость. Каким будет грядущий год, и каких сюрпризов ждать от огромной рептилии?

Восточный гороскоп строится на пяти стихиях: Огонь, Вода, Металл, Дерево и Земля. Каждой из них соответствует определенный цвет. Полный цикл календаря - 60 лет, поэтому символы повторяются только раз в 60-летие. На смену Черному водяному кролику приходит год Зеленого деревянного дракона. В последний раз он был в 1964-м, а после 2024-го наступит только в 2084-м.

Китайская легенда о драконе

Почему столь могущественный знак стал всего лишь пятым, а не первым? Дело в том, что, по древним поверьям, нефритовый император Юй-ди решил устроить забег среди животных, чтобы определить порядок знаков зодиака. Находясь недалеко от финиша, Дракон увидел деревню, которая погибала от засухи. Чтобы спасти людей, мифическое существо вызвало дождь. Потом он продолжил свой путь, но вновь увидел поселение - ему угрожало наводнение. Дракон сжалился над жителями и поглотил воду, а потом вернулся к гонке. Под конец змей заметил, что кролика преследует волк. Тогда Дракон решил спасти несчастное создание, пропустив его вперед себя. Так и получилось, что огромная рептилия прибежала пятой - после Крысы, Быка, Тигра и Кролика.

Согласно китайской мифологии, драконы умеют управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай, приносят благополучие миру. Их уважают и считают могущественными талисманами. На Востоке драконы - целая культура.

Дракон относится к стихии Земля. Это достаточно эгоистичный и своенравный знак, который тяготеет к мистике. Его связывают с удачей, властью и богатством. Кстати, восточный дракон - единственное мифическое животное в китайском гороскопе. Несмотря на грозный вид, он не несет угрозы, наоборот, соединяет Небо и Землю в гармонии. В обычной жизни он нередко принимает необдуманные решения. Дракон импульсивен и часто вспыльчив. Представителю этого знака нравится рисковать, его увлекает мир удовольствия и развлечений, он отличается гордостью и неумением просить о помощи - Дракон все делает сам.

Непредсказуемость поступков - визитная карточка Дракона, которая, пожалуй, делает его сложным в продолжительном партнерстве. Человек этого знака порой бывает острым на язык и может сильно ранить одним лишь словом, но он всегда честен и прямолинеен. Иногда чересчур навязчив в общении и всегда слишком требователен к окружающим и себе. Дракон обожает быть в центре внимания. Но за всей мишурой в глубине души он хочет, чтобы близкие полностью разделяли его интересы и принимали таким, какой он есть. У Дракона доброе сердце: он готов отдать последнее тем, кого искренне любит. Кроме того, яркие актерские способности и харизма помогают Дракону добиться известности и успеха в любой сфере, у него прекрасное воображение и интеллектуальные способности. Хотя представитель этого знака китайского зодиака кажется эксцентричным, на него всегда можно положиться в серьезном деле или беде.

Время Зеленого дракона

Китайский гороскоп напрямую связан с лунным календарем, поэтому Новый год в КНР встречают позднее, чем в России и Европе. Официально он наступает в полночь второго новолуния после зимнего солнцестояния. Это всегда выпадает в период с 21 января по 20 февраля. Предстоящий же год Зеленого деревянного дракона вступит в свои права 10 февраля 2024 года, а закончится 28 января 2025-го.

Удачный год, но високосный

Задача на 2024 год - накопить силы и навыки. Наконец люди смогут передохнуть от передряг, которые сыпались на голову в 2023-м. В следующем году можно ожидать личностного роста и успеха в достижении поставленных целей. В год Дракона не рекомендуют начинать грандиозные дела, потому что так можно потратить драгоценные силы на бесполезные увлечения, игнорируя истинные потребности и нужды. Поэтому стоит развивать уже начатое: это принесет щедрые плоды, которыми вы успеете воспользоваться уже в 2024-м. Для некоторых знаков зодиака год будет особенно удачным и богатым на сюрпризы судьбы. Однако, как предупреждают астрологи, 2024-й - високосный год. Это всегда тяжелое время для людей: к примеру, в 2020-м случилась пандемия. В 2024-м всех тоже ждут серьезные изменения, считают эксперты. Это связано не с годом, а с вхождением Плутона в знак Водолея.

Блеск и яркость нарядов

Чем ярче будет наряд в новогоднюю ночь, тем лучше. Астрологи посоветовали выбирать блестящие и роскошные ткани, как сам знак Дракона: подойдут атлас, бархат, шелк, шифон. Представителям огненной стихии (Овнам, Львам и Стрельцам) астрологи рекомендуют надеть одежду цвета красного золота. Мужчинам не обязательно облачаться в малиновые пиджаки, но что-то алое точно должно быть. Земным знакам (Козерог, Телец, Дева) стоит выбрать одежду цвета желтого золота или с коричневыми оттенками и металлическим отливом. Пайетки и стразы приветствуются.

Рыбам, Ракам и Скорпионам - стихия Вода - можно уделить внимание серебру либо белому золоту. А воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолей) нужно быть в ярких голубых и сверкающих цветах - аквамарин, электрик, небесно-голубой. Если эти оттенки вам не к лицу, отдайте предпочтение просто зеленому. Тут каждый сможет выбрать что-то себе по вкусу: от яркого салатового до более спокойного оливкового. Не забываем и о блестящих аксессуарах: запонки, подвески, эффектные большие серьги, заколки - все должно быть таким, чтобы Дракон обратил на них внимание.

И даже зеленый идет на запах золота

Именно за столом собираются все люди в доме в новогоднюю ночь, поэтому к его украшению стоит подойти с умом. Скатерть лучше выбрать белую или красную, можно с вшитыми элементами золота. Не забывайте о красивых салфетках: например, атласно-алых или золотых. Блюда нужно украсить свечами, лентами, бусами, искусственными бриллиантами. Сервировка - нарядной и манящей, будто это не еда, а настоящее сокровище.

Что касается конкретных блюд, то считается, что покровитель будущего года любит мясо, причем высокого качества. Для праздничных блюд подойдет свинина, говядина, баранина, а также мясо утки. Кроме того, Дракон, уверены жители Китая, любит рыбу и морепродукты.

При этом курицу в новогоднем меню стоит избегать: мясо этой птицы считается слишком простым для покровителя будущего года. Кроме того, китайцы не рекомендуют готовить в новогоднюю ночь кролика - по легенде, Дракон помогал этому знаку зодиака, покровительствовавшему 2023 году, а потому блюда из крольчатины могут его оскорбить.

Праздничный дом должен быть полон цвета и блеска. Можно развешать повсюду гирлянды как бумажные, так и электрические. Не бойтесь азиатских элементов дизайна - Дракону точно придутся по вкусу расставленные по комнате сувениры (в том числе статуэтки в виде самого символа года). Красные и золотые покрывала, подушки, скатерти, шторы и вазы, различные растения однозначно создадут атмосферу праздника.

В Китае традиционный подарок на Новый год - хунбао, или красный конверт с деньгами. Дракон обожает деньги, золото и все блестящее, поэтому можно отдать предпочтение именно дорогим подаркам. Если финансы не позволяют дарить золотые украшения, можно имитацию золота. Главное, чтобы все блестело. Любой дракон - даже зеленый - любит богатство и идет на запах золота.